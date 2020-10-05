СБУ попереджає про антитерористичні навчання в Ужгороді: у місті обмежать рух



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Антитерористичні навчання відбудуться в Ужгороді 9 жовтня

Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та мати з собою документи, що засвідчують особу

В Ужгороді відбудуться антитерористичні навчання з використанням спецтехніки та зброї. Вони заплановані на 9 жовтня.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Закарпатській області у своєму Facebook.

«Інформуємо, що 9 жовтня у м. Ужгород відбудуться планові антитерористичні навчання. Підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом відпрацьовуватимуть заходи із припинення умовного терористичного акту в Закарпатському апеляційному суді», - сказано у повідомленні.

Участь у тренуваннях візьмуть підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв’язку, Служби судової охорони, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

«Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів», - звертають увагу у відомстві.

У СБУ допускають тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів на вулицях Братів Бращайків, Олександра Довженка, Івана Крилова, Юлія Ставровського-Попрадова (колишня Маяковського), Небесної Сотні, Ференца Ракоці, набережній Незалежності.

Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та мати з собою документи, що засвідчують особу.