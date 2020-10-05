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    СБУ попереджає про антитерористичні навчання в Ужгороді: у місті обмежать рух

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    <span itemprop="description">Антитерористичні навчання відбудуться в Ужгороді 9 жовтня</span> - СБУ попереджає про антитерористичні навчання в Ужгороді: у місті обмежать рух
    Антитерористичні навчання відбудуться в Ужгороді 9 жовтня

    Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та мати з собою документи, що засвідчують особу

    В Ужгороді відбудуться антитерористичні навчання з використанням спецтехніки та зброї. Вони заплановані на 9 жовтня.

    Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Закарпатській області у своєму Facebook.

    «Інформуємо, що 9 жовтня у м. Ужгород відбудуться планові антитерористичні навчання. Підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом відпрацьовуватимуть заходи із припинення умовного терористичного акту в Закарпатському апеляційному суді», - сказано у повідомленні.

    Участь у тренуваннях візьмуть підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної та надзвичайної служб, Держспецзв’язку, Служби судової охорони, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

    «Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів», - звертають увагу у відомстві.

    У СБУ допускають тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів на вулицях Братів Бращайків, Олександра Довженка, Івана Крилова, Юлія Ставровського-Попрадова (колишня Маяковського), Небесної Сотні, Ференца Ракоці, набережній Незалежності.

    Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та мати з собою документи, що засвідчують особу.

     

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