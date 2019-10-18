Ведуча 1+1 Мосейчук відверто оббрехала Порошенка – «ЄС»



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«Спілкуючись з генпрокурором Русланом Рябошапкою, ведуча ток-шоу цитувала Портнова, але «забула» процитувати заяву адвокатів Порошенка», - підкреслили в «ЄС»

Напередодні партія «ЄС» отримала запрошення на програму Мосейчук, але в останній момент телеканал 1+1 скасував запрошення

Під час програми «Право на владу» на телеканалі 1+1 ведуча Наталія Мосейчук дозволила собі відверте оббріхування п’ятого президента України, заявляючи про нібито кримінальні правопорушення у зв’язку з міфічними «панамськими офшорами» Петра Порошенка.

Про це 18 жовтня говориться у заяві пресслужби партії «Європейська солідарність».

«При цьому режисура програми передбачала, що ні сам Порошенко, ні його представники, ні його адвокати, які би могли відповісти на абсурдні звинувачення авторів телевізійного дійства, не мали бути присутніми на самій програмі. Про те, що саме такий сценарій був заздалегідь спланований свідчить те, що напередодні партія «ЄС» отримала запрошення на програму, але в останній момент телеканал 1+1 скасував запрошення, пославшись на те, що в усій телестудії не знайшлося місця для представника партії, яка має третю, за кількістю депутатів, фракцію у парламенті країни», - заявили в «ЄС».

«Це, однак, не утримало ведучих від нав’язування суспільству неправдивої інформації, яку спростували не лише партія «Європейська солідарність», а і правоохоронні органи Панами, які закрили будь-які справи проти Порошенка. Спілкуючись з генпрокурором Русланом Рябошапкою, ведуча ток-шоу цитувала юриста часів Віктора Януковича Андрія Портнова, але «забула» процитувати заяву адвокатів Порошенка про порушення проти цього діяча у Панамі кримінальної справи за надання неправдивої інформації», - зауважили у політсилі.

В партії «Європейська солідарність» підкреслили, що відсутність збалансованої позиції та права на відповідь є «прямим порушенням стандартів свободи слова та свідчить про цілковиту політичну заангажованість телеканалу, який не гребує методами авторитарної пропаганди у стилі російських «скабєєвських» шоу».

Нагадаємо, адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що 13 жовтня було зареєстроване провадження за заявою адвокатів експрезидента Петра Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу Панами за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення.