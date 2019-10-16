У Панамі відкрили справу проти Портнова



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У заяві Портнова стверджувалося, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом

Портнова звинуватили у поданні завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення Порошенком

13 жовтня було зареєстроване провадження за заявою адвокатів експрезидента Петра Порошенка проти ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу Панами за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков на пресконференції 16 жовтня.

Новіков заявив, що 3 жовтня перша спеціалізована прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю Панами прийняла рішення про закриття справи, відкритої за заявою Портнова проти Порошенка.

«Заява була подана в кінці липня. У заяві стверджувалося, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. До цих заяв було долучено власноручні покази Портнова – там він наполягав на тому, що прокуратура має розслідувати цей начебто злочин», - зазначив адвокат.

За його словами, прокуратура Панами протягом двох місяців провела перевірку даних, які надав Портнов. Після чого прокурор прийняв рішення про закриття справи.

Новіков пояснив, що рішення обґрунтовується тим, що «як повідомив сам Портнов, за його заявами порушені кримінальні провадження в Україні», і тим, що у заяві Портнова не було фактів, які б вказували на причетність компаній, пов’язаних з Порошенком, до цих злочинів.

За словами адвоката, це рішення може бути оскаржене у Панамському суді.

Разом з тим Новіков додав, що 7 жовтня адвокат Портнова у Панамі подав заяву про повернення йому документів, які були долучені до цієї справи.

До слова, суд у Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.