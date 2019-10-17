Порошенко може не хвилюватися: ним займається Портнов, тож обвинувального вироку не буде

Богдан дійсно повівся на понти і доручив Портнову супроводжувати деякі справи по Порошенку, але...

В кінці буде смішна історія.

Але спочатку зізнаюся – мене завжди веселило, як з досить недалекого в плані юриспруденції, але гострого на язик блогера Портнова журналісти роблять постать демонічної глибини.

Нагадаю, Андрій Портнов працював рєшалою у офісі, даруйте, адміністрації президента Януковича. Ну яка там була юриспруденція, які правові питання він міг вирішувати? При Януковичі?

Робота зводилася до командування судами і правоохоронними органами, на законність там ніхто ніколи не зважав, цінувалася здатність матюками примусити посадовців швидко і без зважання на умовності якогось «права» робити потрібні речі.

Цінність Портнова як юриста – три копійки в базарний день. Утік після Майдану він у Відень, навички художника слова став застосовувати у соцмережах, і кілька разів зашкварився як балабол.

Приміром, десь пару років тому Портнов на весь інтернет волав, що він взяв під свій і своєї (уявної) команди захист телеканал «Ньюзван». Звісно, захист було з тріском провалено, канал віджав Медведчук за сприяння Порошенка.

Також «юрист» Портнов стверджував, що загальний нагляд у нас не скасовано. Хто знайомий з темою, той зрозуміє.

При новій владі Портнов до останньої хвилини зображав всесильного диригента судів, прокуратури і ДБР. Аж поки не виявилося, що Рябошапка і не збирався слухати Портнова. Тоді останній з усім вирощеною за роки віденського заслання злістю накинувся на генпрокурора, розуміючи, що його авторитет ляльковода знищено.

А тепер власне історія. Богдан дійсно повівся на понти і доручив Портнову супроводжувати деякі справи по Порошенку. Але дарма сподівався голова ОП, що у великій купі гріхів екс-президента навіть такий неоковирний «правник», як Портнов, зможе знайти надійну юридичну лінію нападу.

Але Портнов пішов звичним шляхом – домовлятися з суддями. Для цього з його ініціативи юридичну адресу ДБР перенесли в будинок Кабміну на Грушевського. Щоб була територіальна підсудність Печерського суду, де судді на гачку у влади. (Саме ДБР знаходиться у Шевченківському районі на Петлюри, але Шеченківський суд відносно незалежний і шле Портнова у пішу еротичну подорож).

І печерський суд почав клепати незаконні, з порушенням територіальної підсудності і не тільки, ухвали.

Проблема лише у тому, що нині не часи Януковича, і під критикою представників ЄС щодо «судової реформи Богдана» цю схему рано чи пізно доведеться визнати незаконною.

Тому Порошенку можна не хвилюватися – коли його долею займається Портнов, обвинувального вироку не буде.

P.S. Як притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка – я вже писав. Але оскільки нова влада грається у ігри, це нікому не потрібно