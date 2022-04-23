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    За добу на Донбасі військові відбили 12 атак окупантів

    На Донбасі військові відбили 12 ворожих атак - За добу на Донбасі військові відбили 12 атак окупантів
    На Донбасі військові відбили 12 ворожих атак
    фото з відкритих джерел

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати

    Протягом доби, 23 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Про це повідомляє штаб ООС.

    Українські захисники знищили чотири танка, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    «Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!», – йдеться и повідомленні.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 квітня
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна літак військові Україна окупація #stoprussia
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    За добу на Донбасі військові відбили 12 атак окупантів