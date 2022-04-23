За добу на Донбасі військові відбили 12 атак окупантів
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати
Українські захисники знищили чотири танка, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину та чотири одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
«Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!», – йдеться и повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.