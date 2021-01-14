Міністр фінансів підрахував, скільки Україні коштує корупція на митниці

Урядовець нагадав, що план для митниці 2020 року знизили через зміну макропоказників

Обсяг тіньового сектору економіки України за різними підрахунками коливається від 30% до 50%, − Марченко

У боротьбі з корупцією та контрабандою на митниці не вдалося досягти великих успіхів. Таку думку висловив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Радіо НВ.

«Я б не сказав, що у нас є тут великі успіхи. Вони були перманентні. Проблема була у чому? Не закріпили ці успіхи», — розповів він

За словами міністра, обсяг тіньового сектору економіки України за різними підрахунками коливається від 30% до 50%.

«До 2−3 млрд грн на місяць ми мали б більше надходжень, якщо б подолали корупцію і контрабанду», ─ наголосив Марченко.

Міністр також пояснив зміну керівництва митниці. За його словами, від новопризначеного керівника митниці вимагається виконання двох досить контроверсійних завдань: наповнення бюджету та трансформація відомства.

«Ніхто не буде толерувати корупцію на митниці, контрабанду і все інше. І чекати поки там пояснення, що «от ми ж реформами займаємося». Ні, ніхто таких шансів не дає, особливо зараз», ─ заявив Марченко.

Також дуже складно знайти менеджерів, які готові відповідати вимогам, висунутим до керівництва митниці.

«Якщо ми говоримо про чинних митників - до них є багато запитань. До їх попередньої роботи, з ким вони працювали… Шлейф за кожним стоїть досить таки специфічний», ─ пояснив міністр.

Марченко зазначив, що без «порядку та чіткого виконання завдань система сама себе починає садити в теплу ванну». «Всім все добре, єдине що страждає ─ державний бюджет», ─ додав він.

Урядовець нагадав, що план для митниці 2020 року знизили через зміну макропоказників. «Бюджет початковий базувався на одних макропоказниках, але в зв’язку з пандемією ці показники були переглянуті в сторону зменшення», ─ пояснив він.

До відома, після звільнення голови Держмитниці Максима Нефьодова торік у квітні, у відомства змінилося троє тимчасових очільників. На посаді в.о. митною службою керували спочатку Ігор Муратов, потім Андрій Павловський. У жовтні уряд призначив новим тимчасовим керівником митниці першого заступника голови митниці з питань цифрового розвитку Євгенія Єнтіса.

Наприкінці листопада 2020 року Кабмін призначив головою митниці директора аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна.