Накрав обладнання та ліків на 10 млн грн. Співробітника Інституту раку викрили на крадіжці майна

Співробітник протягом двох років обкрадав Національний Інститут раку

Робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як повідомляє прокуратура, підозрюваний, отримував на відповідальне зберігання лікарські засоби.

«Серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення. Внаслідок протиправних дій підозрюваного Інституту завдано збитків суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що фігуранту провадження може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Також слідчі перевіряють можливу причетність до розкрадання й інших службових осіб Інституту.

Слід зазначити, ані прокуратура, ані поліція не називає посаду чи прізвище зловмисника.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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