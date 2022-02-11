«Велике будівництво» обіцяє вирішити проблему черг на кордоні

На сьогодні в Україні функціонують 100 пунктів пропуску для автомобільного сполучення

До президентського проєкту долучають прикордонну інфраструктуру

В Україні у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартує масштабна модернізація прикордонної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

У відомстві зазначили, що повноваження щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних пунктів пропуску через державний кордон рішенням Уряду надано Міністерству інфраструктури України.

«Це рішення долучає до президентського проєкту «Велике будівництво» прикордонну інфраструктуру, а саме міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема «Ягодин – Дорогуськ», «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» та «Чоп – Захонь», – пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві прогнозують, що після модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску вдасться розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні.

«У нашої команди є відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні», – підкреслив Кубраков.

«Наш флагманський проект: модернізація та розбудова МАПП «Ягодин – Дорогуськ». Через нього здійснюється 40 % усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні», – зазначив міністр, нагадавши, що модернізація пунктів пропуску, підвищення їх пропускної спроможності – частина зобов’язань України у рамках міжнародних домовленостей, зокрема з Польщею.

У Мінінфраструктури уточнили, що на сьогодні в Україні функціонують 100 пунктів пропуску для автомобільного сполучення, включаючи міжнародні, міждержавні та місцеві.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко розповів про плани щодо будівництва у межах програми Володимира Зеленського першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне.