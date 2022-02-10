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    Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото

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    Протиаварійні роботи в Гостинному мають завершити до кінця зими 2022 року - Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото
    Протиаварійні роботи в Гостинному мають завершити до кінця зими 2022 року
    фото: Tkachenko.UA

    Попереду в Гостинного двору гідроізоляція конструкцій тимчасової покрівлі та підключення системи водопостачання

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що ремонтні роботи в Гостинному дворі майже завершились. Про це він написав на сторінці в Telegram.

    За словами міністра, вже виконано такі роботи:

    • завершено встановлення паркану та монтаж галерей для пішоходів;
    • продовжується монтаж каркасу тимчасової покрівлі парапетів;
    • виконано антикорозійний захист металевих конструкцій;
    • майже завершено прибирання та вивіз сміття;
    • встановлено огородження та перила по всій території будівлі;
    • розпочато монтаж системи освітлення та відеонагляду.

    Попереду в Гостинного двору гідроізоляція конструкцій тимчасової покрівлі та підключення системи водопостачання. Також планується очищення стін та конструкцій від бруду.

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    Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото
    Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото
    Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото
    Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото

    Відомо, що протиаварійні роботи в Гостинному мають завершити до кінця зими 2022 року.

    Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Загальна кошторисна вартість робіт станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.

    Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

    Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

    Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.

    Теги: Київ міністр Гостинний двір Олександр Ткаченко
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    Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото