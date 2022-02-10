Ремонт Гостинного двору майже завершився: Ткаченко показав фото
Попереду в Гостинного двору гідроізоляція конструкцій тимчасової покрівлі та підключення системи водопостачання
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запевнив, що ремонтні роботи в Гостинному дворі майже завершились. Про це він написав на сторінці в Telegram.
За словами міністра, вже виконано такі роботи:
- завершено встановлення паркану та монтаж галерей для пішоходів;
- продовжується монтаж каркасу тимчасової покрівлі парапетів;
- виконано антикорозійний захист металевих конструкцій;
- майже завершено прибирання та вивіз сміття;
- встановлено огородження та перила по всій території будівлі;
- розпочато монтаж системи освітлення та відеонагляду.
Попереду в Гостинного двору гідроізоляція конструкцій тимчасової покрівлі та підключення системи водопостачання. Також планується очищення стін та конструкцій від бруду.
Відомо, що протиаварійні роботи в Гостинному мають завершити до кінця зими 2022 року.
Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Загальна кошторисна вартість робіт станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.
Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.
Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.
Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.