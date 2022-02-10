«Велике будівництво» допомогло зекономити до 50% витрат на опалення в школах Рівненщини

У Рівненській області планується утеплити багатоповерхівки у населених пунктах від 30 тисяч жителів

До 50% витрат на опалення соціальних об’єктів дозволила зекономити їхня термомодернизація в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомляє у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Наприклад, у Дубровицькому НВК утеплили дах, стіни, замінили систему теплопостачання та відключили його від централізованого опалення.

«За 2021 рік для опалення закладу використали 106 тонн пелет і 90 кв м дров, з яких отримали 622 Гкал. При закупівлі 1 Гкал за ціною 1863 грн, вартість послуг становила б більше мільйона. Та завдяки термомодернізації, економія склала 800 тис. грн», – зазначив очільник ОДА.

У Малівській школі, площа якої – 4000 кв м, провели утеплення перекриття другого поверху та стін фасадів. До термомодернизації на опалення школи йшло 200-250 кв м твердого палива за місяць, а середня температура в класах була лише 10-14 градусів. Після, за словами Віталія Коваля, у школі 18-20 градусів тепла, а економія за місяць більше 40%.

2022 року на Рівненщині, як і по всій країні, стартує окрема програма президента Володимира Зеленського «Велика термомодернізація». В її межах в Рівненській області планується утеплити багатоповерхівки у населених пунктах від 30 тисяч жителів.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що минулого року в межах цієї програми зробили 74 школи та 49 дитячих садків.