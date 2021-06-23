«Великий бабах». У США надули гігантську мильну бульбашку (відео)

Американець зізнався, що важливу роль зіграла погода – умови для формування бульбашки були ідеальними

Житель американського штату Орегон надув на місцевому пляжі величезну мильну бульбашку, яка розтяглася на десятки метрів. Плавний політ мильного об'єкта та те, як він луснув, зробили відео вірусним у соцмережах. Хлопцеві, на жаль, не вдалося побити світовий рекорд.

Надути велику мильну бульбашку американцеві вдалося за допомогою двох простих інструментів, які з вигляду нагадують вудки. «Ось моя майже нескінченна бульбашка. Було дуже цікаво спостерігати за тим, як вона формується. Здавалося, вона нескінченна», – розповів він під роликом.

Хлопець також зізнався, що важливу роль зіграла погода – умови для формування бульбашки були ідеальними. «Температура, вітер і вологість – все сприяло тому, щоб це вдалося».

Цікаво, що першим у справі надування мильних бульбашок досі залишається американець Гарі Пірлман, більш відомий як Dr. U.R.Awesome. Саме йому належать три найбільш вражаючих рекорди: найбільша бульбашка, надута під відкритим небом (96,2 кубічних метри), найбільша бульбашка, надута у приміщенні (21,4 кубічних метри) та найбільша бульбашка, надута просто за допомогою рук (0.089 кубічних метри).

Додамо, що олімпійський чемпіон 2016 року в штовханні ядра Раян Краузер встановив новий рекорд.