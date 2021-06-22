США вимагають від Росії припинити «безглузде насильство» на Донбасі

Штати стурбовані пораненням мирного жителя Авдіївки в результаті обстрілу з боку підконтрольних Росії бойовиків

Американська сторона закликала РФ взяти участь в мирних переговорах

Сполучені Штати Америки стурбовані пораненням мирного жителя Авдіївки в результаті обстрілу з боку підконтрольних Росії бойовиків 19 червня. Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.

Американська сторона закликала РФ припинити «безглузде насильство» на Донбасі.

«Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців, і взяти участь в мирних переговорах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли Авдіївку, внаслідок обстрілу кульове поранення отримав містянин 1989-го року народження.

Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Також повідомлялося, що на Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих.

Сьогодні, 22 червня, бойовики п’ять разів порушили «тишу» – запускали безпілотники та стріляли з РПГ.