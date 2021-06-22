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    Події в Україні

    США вимагають від Росії припинити «безглузде насильство» на Донбасі

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    Штати&nbsp;стурбовані&nbsp;пораненням мирного жителя Авдіївки&nbsp;в&nbsp;результаті&nbsp;обстрілу з&nbsp;боку підконтрольних Росії бойовиків - США вимагають від Росії припинити «безглузде насильство» на Донбасі
    Штати стурбовані пораненням мирного жителя Авдіївки в результаті обстрілу з боку підконтрольних Росії бойовиків
    Фото: АР

    Американська сторона закликала РФ взяти участь в мирних переговорах

    Сполучені Штати Америки стурбовані пораненням мирного жителя Авдіївки в результаті обстрілу з боку підконтрольних Росії бойовиків 19 червня. Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.

    Американська сторона закликала РФ припинити «безглузде насильство» на Донбасі.

    «Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати і вбивати українців, і взяти участь в мирних переговорах», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, 19 червня окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли Авдіївку, внаслідок обстрілу кульове поранення отримав містянин 1989-го року народження.

    Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

    Протягом минулої доби, 21 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

    Також повідомлялося, що на Донбасі бойовики підірвалися на власних мінах: шестеро загиблих.

    Сьогодні, 22 червня, бойовики п’ять разів порушили «тишу» – запускали безпілотники та стріляли з РПГ.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас США війна обстріл посольство Україна
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    США вимагають від Росії припинити «безглузде насильство» на Донбасі