На пляжі в Кирилівці люди витягли з води потопельника й запустили серце до приїзду швидкої

У Кирилівці відпочинок для 57-річного чоловіка з Дніпра ледь не скінчився трагедією

Запорожці Андрій Білан, Віталій Поліщук та ветеринар зі стажем Юрій Ластенко не розгубилися й прийшли на допомогу

У Кирилівці відпочинок для родини з Дніпра ледь не скінчився трагедією. 57-річний відпочивальник пішов купатися, й за кілька хвилин люди помітили, що він лежить на воді спиною догори і не ворушиться, розповідає запорізьке видання Iндустріалка.

Першими на біду відреагували запорожці Андрій Білан і Віталій Поліщук. Вони кинулися в воду і витягнули потерпілого на берег. Чоловік не дихав, а його кінцівки і обличчя вже посиніли.

Люди на пляжі відразу ж викликали рятувальників і швидку. Але поки на місце події їхали необхідні в таких випадках служби, Андрій і Віталій почали надавати потерпілому долікарську допомогу.

«Качали, як могли. Вперше в житті зіткнулися з такою ситуацією, а тому намагалися згадати все, що потрібно робити в таких випадках. Вони не спинялися ані на секунду: робили непрямий масаж серця та штучне дихання. І це подіяло - вода почала потроху виходити», - наводить подробиці дружина Андрія Наталя.

Але незважаючи на це, чоловік не дихав. Тоді на допомогу Андрію і Віталію прийшов ветеринар з 20-річним стажем Юрій Ластенко. За час своєї роботи він не раз рятував і тварин, і людей. Такий великий досвід допоміг Юрію правильно зорієнтуватися і зіграти вирішальну роль у порятунку чоловіка.

«Я розумів, що необхідно діяти радикальніше й сміливіше. Тому сказав, що потерпілого треба підняти догори ногами і завдав цілеспрямований різкий удар в область серця. Таким чином нам вдалося його запустити. Після чого повернули в правильне положення мову і бідолаха почав дихати», - каже Юрій.

По прибуттю на місце виклику, рятувальники передали потерпілого лікарям швидкої допомоги.

Зараз чоловік перебуває в терапевтичному відділенні. Його стан стабільний.

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