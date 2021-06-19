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    Американець вражаюче побив світовий рекорд (відео)

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    На американському відборі до Олімпійських ігор-2020 Краузер штовхнув ядро на 23,37 метра - Американець вражаюче побив світовий рекорд (відео)
    На американському відборі до Олімпійських ігор-2020 Краузер штовхнув ядро на 23,37 метра
    Фото з відкритих джерел

    Старий рекорд тримався понад тридцять років

    Олімпійський чемпіон 2016 року в штовханні ядра Раян Краузер встановив новий рекорд. Про це інформує Reuters.

    На американському відборі до Олімпійських ігор-2020 Краузер штовхнув ядро на 23,37 м, що на 25 сантиметрів перевищує відстань з попереднього світового рекорду (23,12 м), який тримався понад 30 років.

    Нагадаємо, що попереднє досягнення також виборов американець. У травні 1990 року Ренді Барнс штовхнув ядро на 23,12 метра.

    28-річний Краузер тріумфував на Олімпіаді-2016 у Ріо, а також став віце-чемпіоном світу у 2019 році. Варто зазначити, що у січні цього року Краузер побив світовий рекорд вже вищезгаданого Барнса в штовханні ядра в приміщенні.

    Нагадаємо, що федерація стронгмену України спільно з КП «Київський метрополітен» провели унікальну подію – встановлення рекорду України з перетягування рухомого складу, потяга метро.

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    Теги: спорт США рекорд
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    Американець вражаюче побив світовий рекорд (відео)