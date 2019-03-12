Великобританія заборонила польоти Boeing 737 Max 8



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Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти

Управління цивільної авіації Великобританії зробило заяву щодо використання Boeing 737 Max 8

Великобританія ввела заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії, а також раніше в Індонезії.

Про це повідомляє The Independent, посилаючись на Управління цивільної авіації Великобританії.

«Оскільки в даний час ми не володіємо достатньою інформацією від бортового самописця, ми в якості запобіжного заходу випустили інструкції для припинення будь-яких комерційних пасажирських рейсів всіх операторів», - йдеться в заяві Управління.

Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти.

Як відомо, аналогічне рішення прийняли Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Джерело: РБК-Україна