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    Великобританія заборонила польоти Boeing 737 Max 8

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    <p>Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти</p> - Великобританія заборонила польоти Boeing 737 Max 8

    Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти

    Управління цивільної авіації Великобританії зробило заяву щодо використання Boeing 737 Max 8

    Великобританія ввела заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії, а також раніше в Індонезії.

    Про це повідомляє The Independent, посилаючись на Управління цивільної авіації Великобританії.

    «Оскільки в даний час ми не володіємо достатньою інформацією від бортового самописця, ми в якості запобіжного заходу випустили інструкції для припинення будь-яких комерційних пасажирських рейсів всіх операторів», - йдеться в заяві Управління.

    Заборона поширюється на всі польоти з і в британські аеропорти.

    Як відомо, аналогічне рішення прийняли Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

    Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. 

    Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

    Джерело: РБК-Україна

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