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    У світі

    Стали відомі подробиці катастрофи літака Ethiopian Airlines

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    Співробітники Ethiopian Airlines будуть відправлені на місце події - Стали відомі подробиці катастрофи літака Ethiopian Airlines
    Співробітники Ethiopian Airlines будуть відправлені на місце події
    Фото: Ethiopian Airlines / Facebook

    Зв’язок з літаком було втрачено на шостій хвилині польоту

    На сторінці Ethiopian Airlines в Facebook розповіли, що аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

    В даний час на місці події ведуться пошуково-рятувальні роботи. Підтвердженої інформації про тих, хто вижив або можливі причини катастрофи немає.

    «Співробітники Ethiopian Airlines будуть відправлені на місце події і зроблять все можливе для надання допомоги аварійним службам», - зазначили у прес-службі. Решту деталей того, що сталося, там не привели.

    Авіакомпанія Ethiopian Airlines виконує рейси з багатьох напрямків в Африці. Це робить її популярним перевізником на континенті, де багато авіаперевізників літають тільки зі своєї країни в пункти призначення за межами Африки, пояснює BBC.

    Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію.

    Джерело: РБК

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