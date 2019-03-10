Стали відомі подробиці катастрофи літака Ethiopian Airlines



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Співробітники Ethiopian Airlines будуть відправлені на місце події Фото: Ethiopian Airlines / Facebook

Зв’язок з літаком було втрачено на шостій хвилині польоту

На сторінці Ethiopian Airlines в Facebook розповіли, що аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В даний час на місці події ведуться пошуково-рятувальні роботи. Підтвердженої інформації про тих, хто вижив або можливі причини катастрофи немає.

«Співробітники Ethiopian Airlines будуть відправлені на місце події і зроблять все можливе для надання допомоги аварійним службам», - зазначили у прес-службі. Решту деталей того, що сталося, там не привели.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines виконує рейси з багатьох напрямків в Африці. Це робить її популярним перевізником на континенті, де багато авіаперевізників літають тільки зі своєї країни в пункти призначення за межами Африки, пояснює BBC.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію.

Джерело: РБК