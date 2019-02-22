Венесуелу щодня змушені залишати майже 5 тис. людей



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Число біженців і мігрантів із Венесуели в усьому світі наразі становить 3,4 мільйона осіб

Майже 5 тисяч венесуельців змушені залишати батьківщину щодня, за кордон виїхали вже майже 3,5 млн людей

Такі дані оприлюднили УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, Міжнародна організація з міграції.

«Протягом 2018 року в середньому близько 5000 осіб щодня залишали Венесуелу в пошуках захисту або кращого життя«, - підрахували в цих організаціях.

Число біженців і мігрантів із Венесуели в усьому світі наразі становить 3,4 мільйона осіб. З них, згідно з даними національних імміграційних властей та інших джерел, у країнах Латинської Америки і Карибського басейну знайшли притулок близько 2,7 мільйона венесуельців, у той час як інші попрямували до різних регіонів світу.

Найбільшу кількість біженців і мігрантів із Венесуели приймає Колумбія - понад 1,1 мільйона осіб. За нею йде Перу - 506 тис. осіб; Чилі - 288 тис.; Еквадор - 221 тис. осіб; Аргентина - 130 тис.; і Бразилія - 96 тис. осіб.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу.

Мадуро вважає, що ця допомога направлена на те, аби підірвати його владу і відсторонити від посади.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни опублікував указ про дозвіл в'їзду гуманітарної допомоги до Венесуели.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.