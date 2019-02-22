Сутички на кордоні Венесуели і Бразилії: силовики застрелили жінку



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Сили безпеки Венесуели застосували проти протестувальників гумові кулі та сльозогінний газ

Внаслідок сутичок десятки людей постраждали, одна жінка загинула — її застрелили

У Венесуелі сталися сутички силовиків з протестувальниками біля кордону з Бразилією, який раніше закрили за наказом президента Ніколаса Мадуро, аби не пропустити гуманітарну допомогу.

Очільник регіону Гран Сабана Єміліо Гонсалес повідомив, що внаслідок сутичок десятки людей постраждали, одна жінка загинула — її застрелили. За словами чиновника, сили безпеки Венесуели застосували проти протестувальників гумові кулі та сльозогінний газ.

Загибла була представницею корінного індіансього народу пемон.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу.

Мадуро вважає, що ця допомога направлена на те, аби підірвати його владу і відсторонити від посади.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни опублікував указ про дозвіл в'їзду гуманітарної допомоги до Венесуели.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: Громадське