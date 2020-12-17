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    Верховна Рада затвердила нові межі 11 міст

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    Кабмін змінив межі 11 українських міст - Верховна Рада затвердила нові межі 11 міст
    Кабмін змінив межі 11 українських міст
    Фото: Zuma

    До ухвалення Радою постанови фактичні межі деяких міст не були встановлені та юридично закріплені

    Народні депутати на засіданні 16 грудня підтримали проєкти постанов, якими вносяться зміни у межі ряду міст України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.

    Так, постановами змінено і встановлено межі:

    • Радехова Червоноградського району Львівської області;
    • Великих Мостів Червоноградського району Львівської області;
    • Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області;
    • Шполи Звенигородського району Черкаської області;
    • Городка Хмельницького району Хмельницької області;
    • Арциза Болградського району Одеської області;
    • Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області;
    • Овруча Коростенського району Житомирської області;
    • Лозової Лозівського району Харківської області;
    • Корюківки Корюківського району Чернігівської області;
    • Ніжина Ніжинського району Чернігівської області.

    Нагадаємо, що Кабмін змінив межі семи українських міст.

    Теги: Верховна Рада Україна міст
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