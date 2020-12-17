Верховна Рада затвердила нові межі 11 міст
Кабмін змінив межі 11 українських міст
Фото: Zuma
До ухвалення Радою постанови фактичні межі деяких міст не були встановлені та юридично закріплені
Народні депутати на засіданні 16 грудня підтримали проєкти постанов, якими вносяться зміни у межі ряду міст України. Про це йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.
Так, постановами змінено і встановлено межі:
- Радехова Червоноградського району Львівської області;
- Великих Мостів Червоноградського району Львівської області;
- Рубіжного Сєверодонецького району Луганської області;
- Шполи Звенигородського району Черкаської області;
- Городка Хмельницького району Хмельницької області;
- Арциза Болградського району Одеської області;
- Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області;
- Овруча Коростенського району Житомирської області;
- Лозової Лозівського району Харківської області;
- Корюківки Корюківського району Чернігівської області;
- Ніжина Ніжинського району Чернігівської області.
Нагадаємо, що Кабмін змінив межі семи українських міст.