Протести у Білорусі можуть набути партизанської форми, влада на межі паралічу - Тихановська

лада вже не знає меж у застосуванні насильства

Світлана Тихановська: В лада вже не знає меж у застосуванні насильства

Опозиція впевнена у продовженні боротьби з диктатурою у Білорусі до переможного кінця

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що білоруси не відмовляться від боротьби з режимом Олександра Лукашенка, але протест може набути іншої форми. Про це вона заявила в інтерв'ю агенції РАР.

«Я думаю, що білоруси можуть перейти на партизанську форму спротиву, оскільки влада не знає меж у насильстві», – заявила Тихановська.

Лідерка опозиції висловила упевненість, що боротьба з режимом самопроголошеного президента Білорусі обов'язково продовжиться до перемоги. Сам режим, на її думку, вже близький до паралічу.

Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року. Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.