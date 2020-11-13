  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Протести у Білорусі можуть набути партизанської форми, влада на межі паралічу - Тихановська

    • Розсилка
    Світлана Тихановська: В<span>лада вже не знає меж у застосуванні насильства</span> - Протести у Білорусі можуть набути партизанської форми, влада на межі паралічу - Тихановська
    Світлана Тихановська: Влада вже не знає меж у застосуванні насильства
    Скріншот відео: Светлана Тихановская/Youtube

    Опозиція впевнена у продовженні боротьби з диктатурою у Білорусі до переможного кінця

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що білоруси не відмовляться від боротьби з режимом Олександра Лукашенка, але протест може набути іншої форми. Про це вона заявила в інтерв'ю агенції РАР.  

    «Я думаю, що білоруси можуть перейти на партизанську форму спротиву, оскільки влада не знає меж у насильстві», – заявила Тихановська.

    Лідерка опозиції висловила упевненість, що боротьба з режимом самопроголошеного президента Білорусі обов'язково продовжиться до перемоги. Сам режим, на її думку, вже близький до паралічу. 

    Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року.  Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати.

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies