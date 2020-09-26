Тимошенко розповіла, як перенесла коронавірус: була на межі життя і смерті
Тимошенко сказала, що після хвороби багато чого переосмислила
Народна депутатка України та лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко, яка перехворіла на коронавірус, розповіла, як перенесла хворобу.
В ефірі програми Свобода Слова нардеп зізналася, що під час хвороби була на межі життя і смерті.
«Я можу сказати, що було надзвичайно страшно. Це я вам чесно скажу. Що коли ти задихаєшся, здається, що від тебе йде життя і ти залишаєш цей світ, тому що дійсно не знаєш, чим це закінчиться за п'ять або десять хвилин», - розповіла вона.
Тимошенко сказала, що після хвороби багато чого переосмислила.
«Я хочу попросити вибачення. Я не раз брала участь у всіх цих сварках, протистояннях тощо. І я хочу сказати, що просто побачила це ззовні, збоку, як людина, яка вже не дуже розбирається, що відбувається тут, в цьому світі. Я відчула, що так не може далі продовжуватися», - заявила вона.
За словами депутата, спочатку вона ставилася до коронавірусу легковажно, але після своєї хвороби і того, як її діти і онуки перехворіли, змінила думку:
«Зараз ходить стільки різних версій: звідки коронавірус, природно він виник або неприродно, політичне підґрунтя або не політичне... Я хочу зараз всім сказати: для людини, яка захворіла, це не має ніякого значення. Просто треба чітко знати, що коронавірус - це така хвороба, яка є лотереєю. Ти можеш витягнути легку форму, а можеш витягнути смертельну форму», - заявила вона.
Лідер Батьківщини закликала не недооцінювати небезпеку хвороби і використовувати всі системи захисту.
«Коли це трапляється - потім вже пізно робити висновки. Треба робити висновки зараз», - підкреслила вона.
Нагадаємо, що 23 серпня у Юлії Тимошенко виявили коронавірус.
Пізніше з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень. Її стан був стабільно тяжким.
Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.
Вже 11 вересня, Тимошенко одужала від коронавірусу.