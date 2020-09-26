Тимошенко розповіла, як перенесла коронавірус: була на межі життя і смерті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко розповіла, як перенесла коронавірус

Тимошенко сказала, що після хвороби багато чого переосмислила

Народна депутатка України та лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко, яка перехворіла на коронавірус, розповіла, як перенесла хворобу.

В ефірі програми Свобода Слова нардеп зізналася, що під час хвороби була на межі життя і смерті.

«Я можу сказати, що було надзвичайно страшно. Це я вам чесно скажу. Що коли ти задихаєшся, здається, що від тебе йде життя і ти залишаєш цей світ, тому що дійсно не знаєш, чим це закінчиться за п'ять або десять хвилин», - розповіла вона.

Тимошенко сказала, що після хвороби багато чого переосмислила.

«Я хочу попросити вибачення. Я не раз брала участь у всіх цих сварках, протистояннях тощо. І я хочу сказати, що просто побачила це ззовні, збоку, як людина, яка вже не дуже розбирається, що відбувається тут, в цьому світі. Я відчула, що так не може далі продовжуватися», - заявила вона.

За словами депутата, спочатку вона ставилася до коронавірусу легковажно, але після своєї хвороби і того, як її діти і онуки перехворіли, змінила думку:

«Зараз ходить стільки різних версій: звідки коронавірус, природно він виник або неприродно, політичне підґрунтя або не політичне... Я хочу зараз всім сказати: для людини, яка захворіла, це не має ніякого значення. Просто треба чітко знати, що коронавірус - це така хвороба, яка є лотереєю. Ти можеш витягнути легку форму, а можеш витягнути смертельну форму», - заявила вона.

Лідер Батьківщини закликала не недооцінювати небезпеку хвороби і використовувати всі системи захисту.

«Коли це трапляється - потім вже пізно робити висновки. Треба робити висновки зараз», - підкреслила вона.

Нагадаємо, що 23 серпня у Юлії Тимошенко виявили коронавірус.

Пізніше з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень. Її стан був стабільно тяжким.

Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

Вже 11 вересня, Тимошенко одужала від коронавірусу.