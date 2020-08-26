Верховний суд просить виділити з коронавірусного фонду мільйон гривень документ



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Верховний суд з початку пандемії закупив маски, санітайзери та апарати для вимірювання температури Фото: Верховний суд

За час пандемії Верховний суд витратив близько мільйона гривень на різні медичні товари

Керівник апарату Верховного суду Ольга Булка звернулася до уряду із проханням виділити 978 тис грн з Фонду боротьби із Covid-19 як компенсацію за раніше куплені судом медичні товари та послуги для запобіганню поширенню коронавірусу.

Про це йдеться у листі Верховного суду.

У документі зазначено про те, що Верховний суд витратив близько мільйона гривень на різні медичні товари. Зокрема, закуплено 600 літрів антисептику на загальну суму 123 тис грн гривень, латексні рукавиці за 112 тис грн, дезинфікуючі килимки за 13 тис грн, термометри за майже 9 тис грн, захисні маски за 7 тис. грн, рециркуляторні та дезінфікуючі лампи на 140 тис. грн та різні дезінфікуючі засоби на загальну суму 18 тис. грн.

Також для суддів закупили спеціальні стійки для дезінфікуючих пристроїв та спеціальні сенсорні дозатори до них на суму майже 350 тисяч.

Окрім товарів, для суддів на суму 201 тис грн замовляли різного роду дезінфікуючі та утилізаційні послуги.

У листі також акцентується увага на тому, що під час останнього перегляду бюджету витрати за програмою «Здійснення правосуддя Верховним судом» були зменшені на 110 млн грн.

До слова, раніше «Главком» писав, що станом на початок серпня із коронавірусного фонду не закупили жодного апарата ШВЛ.

Слід нагадати, що заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.