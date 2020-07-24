В уряді розповіли, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського



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Інвестування у дорожню сферу означає податки і надходження до Пенсійного фонду - Єрмоличев

Мінфін вірить: фінансування будівництва доріг сприятиме створенню робочих місць

З одного боку, «коронавірусний» фонд створювався для підтримки лікарень, закупівлі ліків тощо. З іншого – маємо підтримувати не лише соціальну, але й економічну складову: будівництво чи модернізацію інфраструктури. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За словами урядовця, інвестування у дорожню сферу означає залучення додаткової робочої сили, тобто створення робочих місць. «Отже, будуть відбуватись відповідні сплати ЄСВ, від якого залежать, зокрема, надходження до Пенсійного фонду, фонду безробіття і соцстраху», - пояснив заступник міністра фінансів.

Єрмоличев зазначив, що інших джерел для будівництва доріг не було, «оскільки бюджет уже затверджено, і за його обсяги не можна виходити».

«Так, на будівництво доріг вже були закладені кошти, але уряд і президент ухвалили рішення про необхідність додаткової стимуляції економіки в умовах пандемії коронавірусу, зокрема, шляхом капіталовкладень у дороги. Саме тому цей напрямок врахований при формуванні Фонду», - говорить Єрмоличев.

Заступник міністра фінансів зауважив, що «35 млрд грн на дороги поки не реалізовані — попереду ще тендери».

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський заявив про старт проекту «Велике будівництво» і проанонсував, що в рамках програми планують оновити чотири тисячі кілометрів доріг державного значення. У бюджеті на це передбачили рекордні 85 мільярдів гривень.