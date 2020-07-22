У Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду



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Роман Єрмоличев стверджує, що Фонд був створений насамперед для додаткового фінансування охорони здоров'я та соціальних видатків

У фонд протидії епідемії ще у березні було закладено біля 64 млрд грн

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев розказав в інтерв’ю «Главкому», що з «коронавірусного» фонду 35 млрд грн з 64 млрд грн пішло на реконструкцію доріг в Україні, а решта - на соціальні виплати.

За словами заступника міністра, Фонд був створений насамперед для додаткового фінансування охорони здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних із епідемією Covid-19.

«Від початку у фонд закладалося 64,7 млрд грн. (63,4 млрд грн. зі змінами)», - зазначив урядовець.

Єрмоличев стверджує, що уряд прийняв рішення про розподіл цих коштів фонду:

близько 3 млрд виділено Міністерству охорони здоров’я,

фонду з безробіття – близько 9 млрд, з яких 4,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття,

ще 1,7 млрд виділено Мінсоцполітики для на дітей для батьків у статусі ФОП ( фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку) , які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Ця категорія людей має право на грошову допомогу у розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину. Якщо бізнес не працює, підприємці мають можливість отримати додаткові кошти на виплату зарплат співробітникам,

, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Ця категорія людей має право на грошову допомогу у розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину. Якщо бізнес не працює, підприємці мають можливість отримати додаткові кошти на виплату зарплат співробітникам, 2,7 млрд виділено для системи МВС; це доплати для військовослужбовців, поліцейських та відповідних категорій, які забезпечують життєдіяльність населення, медикам, які працюють у закладах охорони здоров’я МВС,

ще 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Також Єрмоличев наголосив, що використання коштів з коронавірусного фонду відбувається із затримками.

«Наприклад, 1,7 млрд грн, виділених на дітей ФОПівців, фактично виплачені 0,5 млрд грн. Здавалося б: усі вони мали би подавати заяви в органи соцзахисту й отримати допомогу, але фактично немає такої кількості звернень, аби вибрати всі виділені кошти. Потенційно очікувалося, що допомога надійде на 300 тисяч дітей. Але наразі звернулися батьки-ФОПівці близько 60-70 тисяч дітей», - зауважив заступник міністра фінансів.

Єрмоличев стверджує, що також з 4,7 млрд грн, передбачених для виплати допомоги із часткового безробіття, фактично виплачені лише 1,2 млрд грн.