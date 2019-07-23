Верховний суд РФ сьогодні розгляне апеляцію на вирок Грибу



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Українця Павла Гриба в Росії засудили до шести років позбавлення волі

У вівторок, 23 липня, Верховний суд Російської Федерації розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу.

Про це повідомив батько політв’язня Ігор Гриб.

«23 липня о 09.30 у Військовій колегії Верховного Суду РФ відбудеться розгляд апеляції на вирок від 22 березня, яким Павла засуджено до 6 років», - написав він у Facebook.

Батько Гриба додав, що як повідомило керівництво СІЗО-4 (м.Ростов-на-Дону), після апеляції Павла «негайно буде направлено відбувати покарання до виправної колонії».

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Як відомо, Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

У російській неволі Павлу Грибу виповнився 21 рік.



