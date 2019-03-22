Батько засудженого у Росії Павла Гриба: Цей вирок смертельний для мого сина

Росія засудила Павла Гриба до шести років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму Фото: Олександр Кохан/Громадське

«Оскарження – це обов’язково, але у нас немає ніяких ілюзій»

Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого у підготовці теракту, суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі. «Визнати Павла Гриба винним і призначити покарання у вигляді шести років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму», – зачитав вирок суддя на засіданні суду у п’ятницю, 22 березня.

Засуджений відразу ж оголосив голодування, протестуючи проти такого рішення. Учора Павло Гриб виступив зі своїм останнім словом. «Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді», — сказав хлопець. Українець не визнав обвинувачень, сфабрикованих Федеральною службою безпеки, назвавши її співробітників «бандитами та вбивцями». А також зазначив, що Білорусь, де росіяни схопили його, не є сторонньою державою в цій історії, вона насправді небезпечна для українців. Наприкінці свого виступу Павло побажав усім патріотам з гідністю пройти полон і виголосив «Слава Україні!», «Слава українській нації!».

Наше МЗС висловило рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду Російської Федерації. Відповідна заява розміщена на сайті міністерства. «Російська сторона грубо порушила норми та принципи міжнародного права – від брутального викрадення 24 серпня 2017 року Гриба у м. Гомель (Республіка Білорусь), ненадання тривалий час інформації про місце його перебування, незаконного тримання під вартою у м. Краснодар та Ростов-на-Дону, обмежень у наданні невідкладної медичної допомоги – і до неправомірного вироку», – підкреслюється у заяві.

Зазначається, свідчення Гриба, надані в ході судового розгляду щодо сфальсифікованих обвинувачень, погроз, фізичного впливу та психологічного насильства з боку російських силових структур «були зухвало відхилені судом».

19-річного Павла Гриба затримали 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Він поїхав зустрічатися із дівчиною Тетяною Єршовою. Згодом юнак опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Його справу передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, хлопця було етаповано з Краснодара в Ростов-на-Дону.

Засідання у справі Гриба відвідував український консул в Ростові Тарас Малишевський. Під час сьогоднішнього оголошення вироку він був разом із матір’ю Павла Марією Гриб. Батько засудженого Ігор Гриб перебуває у Києві, і саме тут «Главкому» вдалося поспілкуватися з ним відразу після новин, які надійшли з Ростова.

Батько українського політв'язня Павла Гриба Ігор Гриб

Пане Ігорю, чи було для вас таке рішення суду несподіванкою?

Ні, цілком очікуване рішення. Як варіант, могло бути 5,5 років, але суд повністю задовольнив вимогу обвинувачення, прокуратури.

Захист оскаржуватиме рішення суду?

Звичайно, усі дії будуть зроблені. Але ми також розуміємо, що ніяких зменшень терміну ув’язнення не буде. Сам по собі цей вирок є смертельним для Павла!

Павло оголосив голодування. З огляду на його стан здоров’я, наскільки це небезпечно для життя?

Павлові не надається медична допомога. На останні п’ять судових засідань до сина викликалася «швидка». Але попри заяви Павла про поганий стан, його високу температуру, суд продовжував свою діяльність. Це не суд, це судилище!

Громадська наглядова комісія, яка зі згоди Павла має всю інформацію про його стан здоров’я, як і тюремні медики заявляє, що Павлу надаються усі препарати, яких він потребує, і нібито зараз оперативне втручання йому не потрібне. Чи дійсно це так?

Є висновок українського лікаря, професора Василя Притули, який є фахівцем з хвороби Павла, а саме синдрому портальної гіпертензії, цей фахівець спостерігав його з дитинства. Він на підставі аналізів, які зроблені російськими медиками, дав медичний висновок, у якому зазначив терміновість проведення операції, інакше це призведе до фатальних наслідків. Василь Притула про це заявив у суді, надав цей висновок. Але суд на все це не звернув уваги. Наглядова комісія, яку ви згадали, немає у своєму складі фахівців, які можуть робити висновки про стан здоров’я Павла. Та у Ростові, всьому Краснодарському краї взагалі фахівців немає, які розбираються в його хворобі. Може, з десяток таких фахівців на всю Російську Федерацію знайдеться, і ті в Москві.

Тобто ви не підтримуєте рішення Павла про голодування?

Йому просто не можна цього робити. Професор Василь Притула у Facebook розмістив заяву про це вже.

В інтерв’ю «Главкому» консул Тарас Малишевський розповідав, що Павло надіється лише на обмін. Це єдиний варіант звільнення вашого сина?

Тільки так, іншого варіанту окрім обміну бути не може. Але на це має погодитися російська сторона. Ви ж бачите, що всі заяви української сторони про готовність до обміну в різних форматах повністю ігноруються російською стороною.

Як часто вдається рідним бачитися з Павлом?

Зараз суд завершився. Як потрапляти до Павла тепер, як його бачити? Я сам жодного разу не був у Росії в суді, не їжджу туди у зв’язку з небезпекою, тому не бачив там Павла жодного разу. Була на суді його мати. За законом дозволяється побачення двічі на місяць. Але цього року всього двічі їй дозволили зустрітися з сином.

Окрім оскарження вироку, що ще можна зробити в цій ситуації?

Оскарження – обов’язково. Але у нас немає ніяких ілюзій щодо того, що Верховний суд ухвалить рішення про скасування вироку і буде виправдальний вирок. Ні! Наше МЗС уже зробило заяву, будуть ноти протесту з українського боку. Ми вже вийшли на російського омбудсмена. Але питання стоїть: хто ухвалює рішення у РФ щодо таких речей?

Чи допитували у цій справі Тетяну Єршову, дівчину із Сочі, до якої Павло їхав у Білорусь?

Звичайно, вона була основним свідком обвинувачення на суді. Але під час допиту вона заявила, що ніхто ніяких терористичних актів ніде не планував. Що листування, яке було, – просто романтичне листування двох молодих людей.

З ким з українських високопосадовців спілкуєтеся щодо цієї справи?

Та з усіма, від президента України, міністра закордонних справ до нашого омбудсмена.

Яку допомогу надає омбудсмен Людмила Денісова?

Ви маєте розуміти, що рішення ухвалюють не в Україні, а в Російській Федерації. Усі кроки, які мала зробити українська влада, вона зробила. Кількість звернень від омбудсмена вже йде на десятки, мабуть. Я маю на увазі і попереднього омбудсмена, і пані Денісову. Але з російського боку ніякої реакції немає.

Михайло Глуховський, «Главком»