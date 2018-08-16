НАБУ у Верховному суді оскаржило догану Холодницькому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Ситник і Назар Холодницький

За словами Ситника, дату розгляду позову ще не визначено

Національне антикорупційне бюро оскаржило у Верховному суді догану керівнику Спеціалізованої антикорупційному прокурору заступнику генерального прокурора Назару Холодницькому.

Цю інформацію підтвердив директор НАБУ Артем Ситник, пишуть ЗМІ.

Позов подали до Верховного суду.

За словами Ситника, дату розгляду позову ще не визначено.

26 липня комісія прокурорів вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти на Холодницького стягнення у вигляді догани.

Догану Холодницькому винесли на основі свідчень прокурорів САП та людей, пов'язаних із матеріалами прослуховування з його кабінету. Зокрема, очільник САП спілкувався з потенційними свідками та суб’єктами в яких мали проходити слідчі дії, Холодницький давав рекомендації у свідченнях, закрив справу проти екс-керівниці НАЗК Наталі Корчак, а також виходив за межі етичних норм у розмовах з підлеглими.

Ситник надсилав заперечення на висновок КДКП і вимагав звільнення очільника САП. На його думку, провина Холодницького очевидна.

«Людина здійснює тиск на свідків, на судів, на прокурорів, підбурює до дачі неправдивих показань. Якщо сказати, що це нормально для прокурора, в крайньому випадку буде догана, це стане загрозою всій правоохоронній системі взагалі», - сказав Ситник на початку липня.

У свою чергу Холодницький каже, що Ситник не має права оскаржувати його догану

Читайте більше тут: «Назар Холодницький: Через догану буду рік без премії»