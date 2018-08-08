Холодницький каже, що Ситник не має права оскаржувати його догану



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Антикорупційний прокурор Назар Холодницький

Керівник САП вважає, що наразі «закон бумеранга» працює проти самого Ситника

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький в інтерв’ю «Главкому» розповів, що керівник НАБУ Артем Ситник не зможе оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка не звільнила керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а оголосила йому догану.

Адже, як відомо, раніше Ситник вже заявив, що буде оскаржувати рішення комісії щодо Холодницького.

«Ситнику треба вчити матчастину. В законі «Про прокуратуру» чітко написано, хто має право оскаржувати рішення КДКП – лише прокурор, щодо якого ухвалено таке рішення, а скаржники такого права не мають», - заявив прокурор.

Він також вважає, що наразі «закон бумеранга» працює проти самого Ситника.

«Два роки розказувати, хто куди їздить про щось домовлятися, щоб потім з’ясувалося, що це саме він їздить по ночах. Я не хочу коментувати якісь бздури директора НАБУ, тому що тут просто нема про що говорити», - додав Холодницький.

Як відомо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 26 липня після розгляду справи щодо звільнення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького вирішила не звільняти його. Глава САП отримає догану.

На засідання Комісії прийшли антикорупційні активісти. Вони вимагали звільнити Холодницького через закриття справи щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря, а також розголошення таємниці слідства Холодницьким та перешкоджанні роботі НАБУ, про що свідчать аудіозаписи, опубліковані Національним антикорупційним бюро.

Холодницькому інкримінували такі порушення:

• невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків;

• розголошення таємниці слідства;

• вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, в чесності та непідкупності органів прокуратури;

• грубе порушення правил прокурорської етики;

• втручання в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів.