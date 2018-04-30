Верховний суд сказав «ні!» поверненню у систему одіозного судді Ємельянова

Ємельянов подався на конкурс суддів Касаційного господарського суду, але його зупинили

Верховний суд скасував постанову Вищого адмінсуду України від 3 квітня 2017 року, який визнав незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) щодо скандального судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 23 квітня 2018 року. Суть спору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артур Ємельянов

Ємельянов подався на конкурс суддів Касаційного господарського суду, але його зупинили

Верховний суд скасував постанову Вищого адмінсуду України від 3 квітня 2017 року, який визнав незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) щодо скандального судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 23 квітня 2018 року.

Суть спору полягала у тому, що суддя Ємельянов подав документи на участь у конкурсі на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. 8 лютого 2017 року Вища кваліфкомісія допустила його до проходження кваліфікаційного оцінювання і зупинила саме оцінювання «до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження №42013110000001050».

Підставою став лист Генеральної прокуратури, яка підтвердила, що Артуру Ємельянову вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 376 та частиною другою статті 376-1 Кримінального кодексу України («Втручання в діяльність судових органів»).

Одіозний суддя оскаржив дії ВККС у Вищому адміністративному суді, який у підсумку задовольнив його вимоги. Натомість Вища кваліфкомісія не погодилася з цим і звернулася до Верховного суду.

На думку Верховного суду, ВККС діяла послідовно. Що стосується позиції суду першої інстанції, який вважав, що Ємельянова неправомірно завернули на початковому етапі оцінювання, мовляв, якби дозволили, то його потім перевіряла б Громадська рада доброчесності, то таке твердження є помилковим. Адже Вища кваліфікаційна комісія суддів має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання будь-якого судді, який викличе сумніви, до отримання відповіді від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Крім цього, також відхиляються доводи Ємельянова про відсутність у Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підстав для зупинення проведення кваліфікаційного оцінювання, відповідно до положень частини сьомої статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII через відсутність у чинному законодавстві України поняття «порушення кримінального провадження» та легального визначення такого статусу як «особа, щодо якої порушено кримінальне провадження».

Читайте також: Господарі Феміди. В чому звинувачують тандем Ємельянова-Татькова

Водночас факт розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадження за №42013110000001050, у якому Ємельянову вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, розцінюється судом як порушення щодо Ємельянова кримінального провадження в розумінні частини сьомої статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII.

Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як відомо, ГПУ підозрює, що в 2011-2014 роках в автоматизовану комп’ютерну систему, яка розподіляла справи між суддями декількох господарських судів, було здійснено близько 7 тисяч незаконних втручань. Прокуратура вважає, що організаторами схеми з втручання в процес незалежного розподілу справ стояли екс-голова ВГСУ Віктор Татьков та його колишній заступник Артур Ємельянов.

Читайте також інтерв’ю «Главкома» із заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіславом Щоткою: «В Україні одночасно перевіряють усіх суддів. Ніде в світі такого не було».