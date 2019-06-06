«Ви не даєте розслабитися». Зеленський привітав журналістів з професійним святом



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Шостий президент Володимир Зеленський

Шостого червня в Україні відзначають День журналіста

Шостий президент України Володимир Зеленський у мікроблозі «Твіттер» написав привітання з нагоди Дня журналіста. Зокрема він відзначив, що він «один цінує понад усе» те, що працівники масмедіа «не дають розслабитися».

У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. За це я вам дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!», - написав Зеленський.

Слід зазначити, що під час першого візиту президента України Володимира Зеленського в Брюссель міжнародні журналісти не змогли задати йому питання. Як повідомив 4 червня кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у себе в Twitter, Зеленський не збирався давати спільну прес-конференцію з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробив спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском. Також Йозвяк тоді написав, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Перший візит до Брюсселя президента України і жодної можливості для ЗМІ задати питання?», - зазначив журналіст.

День журналіста - щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні, який відзначається шостого червня.

Свято встановлено 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.

За дату святкування визначено 6 червня - день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.



