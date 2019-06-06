  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Микола Капітоненко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Подвійне дно для Зеленського: що треба знати про поїздку президента до Європи

    • Микола Капітоненко

      Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

    • Розсилка
    <span>Президент України Володимир Зеленський и президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер</span> - Подвійне дно для Зеленського: що треба знати про поїздку президента до Європи
    Президент України Володимир Зеленський и президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер
    фото прес-служби президента

    Про поїздку Зеленського до Брюсселю

    Перший же зарубіжний візит президента Володимира Зеленського став бліц-тестом, який демонструє основні пріоритети майбутньої зовнішньої політики і риторику, що супроводжує їх. І незабаром Зеленський зрозуміє, що українська зовнішня політика має подвійне дно.

    Події розвиваються за найбільш ймовірним сценарієм. Агресивними діями Росії і загальною ситуацією в регіоні Україна була практично позбавлена вибору. Відновлення територіальної цілісності на тлі прагнення у НАТО стали безальтернативною основою зовнішньої політики. І справа була не у тому, що це погана основа, а у тому, що використовувалася вона не за призначенням.

    Володимир Зеленський незабаром зрозуміє, що українська зовнішня політика має подвійне дно. Є декларації про НАТО, а є реальне віддалення від виконання критеріїв членства в альянсі. Є розмови з Польщею про лобіювання інтересів України в Європі, а є конкретні питання ексгумації та конфлікти історичної пам'яті. Є рішучі заяви про протидію російській агресії, а є цілком конкретна відсутність будь-яких змістовних ідей і затягування конфлікту, що грає на руку Кремлю, а зовсім не нам.

    Спільний брифінг президента України і генсека НАТО не містив нічого нового. Україна закріпила прагнення вступити до альянсу в Конституції, а двері НАТО залишаються відчиненими. На жаль для нас, двері НАТО відчиняє і зачиняє не генеральний секретар, а глави держав учасників альянсу. А формулювання нашої Конституції були і залишаються в більшій мірі засобом загравання з електоратом, ніж кроком у напрямку альянсу. Риторика зіграла виключно символічну і, можливо, передвиборну роль.

    Читайте також

    Розмов про НАТО в Україні буде, як і раніше багато, а рішень, які щось змінюють - все так же мало. Щоб зробити членство а альянсі більш реальним, Україні потрібно стати демократичною країною і зменшити ризики для своєї безпеки, пов'язані з Росією. Відсутність не те що результатів, а навіть натяків на цих напрямках призвела наше співробітництво з НАТО до того, що є сьогодні: вчення і підтримка, але не більше. Ніяке додаткове красномовство не зрушить ситуацію з цієї точки.

    Діалог з єврочиновниками за змістом був приблизно таким же. Розвиток співпраці, реформи і євроінтеграційний вибір України подобаються всім, але залишається відчуття, що нам від Європи сьогодні потрібно щось інше. І це інше - активна позиція і ресурси дійсно ключових гравців, якими виступають сьогодні у значно більшому ступені Меркель і Макрон, ніж Юнкер або будь-який інший глава Єврокомісії. Змістовний діалог з Берліном і Парижем - ось від чого справді залежатимуть перспективи української євроінтеграції. Якщо візит до столиці Німеччини обійдеться набором фраз з минулого, то наш європотяг надійно застрягне у знайомому вже глухому куті.

    Зустріч в Брюсселі з президентом Польщі стала особливим цікавим маркером настроїв і планів українського лідера. Під розмови про недопущення домінування історичної тематики у двосторонніх відносинах, породжувалася і заглиблювалася криза останніх двох років. В її основі лежали не риторичні прийоми, а глибокі процеси, запущені побудовою національної ідентичності в Україні - побудовою, яка спирається на трактування історії як одного з ключових елементів. З цієї причини зняти історичні протиріччя простим зусиллям "політичної волі" не вийде. Приведення відносин з сусідами у нормальний стан - складне завдання, що вимагає поступових кроків назустріч і модифікації внутрішньополітичних акцентів в Україні.

    Ще більш складна задача - вирішення конфлікту на Донбасі. Брюссельський візит був, звичайно, не про це, але так склалося, що все у зовнішній політиці України так чи інакше впирається в цю дилему. Початковий набір заяв демонструє звичну риторику. Природно, закінчення війни на Донбасі за два тижні ніхто всерйоз не чекає. Питання у тому, яким буде спільне бачення новим президентом ролі і місця України в Європі через п'ять років і відносин з Росією на найближчі 10-15 років. Якщо замінити формулювання такого бачення - а процес цей буде складним і болючим при будь-якій обраній стратегії - готовими декларативними рецептами з минулого, то і тут ми опинимося в знайомому глухому куті. І війна з Росією, і компроміси з нею вимагатимуть значно більш продуманих рішень, ніж аналітичні записки попередньої адміністрації.

    Залишити все як є - поганий рецепт. Розрахунок на те, що можна буде з кимось про щось домовитися, нічого не змінюючи - до успіху не приведе. Без продуманого довгострокового плану, що виправить помилки минулих п'яти років, через наступні п'ять років Україна виявить себе у ще більш небезпечному середовищі.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ЄС Росія Донбас НАТО Ангела Меркель війна Путін Європа Жан-Клод Юнкер політика криза Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ