ЄС чекає від Росії негайного звільнення 24 українських моряків



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5 червня Зеленський та Могеріні провели спільну зустріч Фото: пресслужба глави української держави

Могеріні підтвердила підтримку регіону Азовського моря, де, як очікується, відбудуться додаткові заходи за підтримки ЄС вже цього літа

Євросоюз готовий підтримати виконання Мінських угод та мирне врегулювання на сході України всіма засобами, зокрема, підтримати інклюзивний підхід президента Зеленського до громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в інформації, яку пізно ввечері поширила пресслужба Служби зовнішніх дій ЄС, за підсумками зустрічі Високого представника ЄС Федеріки Могеріні та президента України Володимира Зеленського у середу, 5 червня.

«Федеріка Могерині наголосила, що Європейський Союз готовий підтримати виконання Мінських домовленостей усіма доступними способами. Це може включати допомогу ЄС на підтримку цілей, заявлених президентом Зеленським, щодо інклюзивного підходу до громадян, які проживають у районах Східної України поза контролем уряду», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає документ, Високий представник ЄС висловила незмінну підтримку ЄС Україні у її демократичних перетвореннях.

Високий представник ЄС та президент України обговорили можливі шляхи до повного виконання Мінських домовленостей усіма сторонами, зробивши наголос на відповідальності Росії у цьому сенсі. Вони заявили про несприйняття російського указу, який передбачає спрощену процедуру подання на російське громадянство для людей, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також знаходилися на Кримському півострові до 2014 року.

Могеріні також підтвердила соціально-економічну підтримку ЄС регіону Азовського моря, де, як очікується, відбудуться додаткові заходи за підтримки ЄС вже цього літа.

«Європейський Союз продовжує чекати, що Росія негайно звільнить 24 українських військовослужбовців та поверне Україні три захоплені кораблі», - йдеться у документі.

Високий представник ЄС та президент України також обговорили необхідність продовження процесу реформ в Україні на користь громадянам України та в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Зазначається, що ця угода є найбільш всеохоплюючою серед угод, які Євросоюз уклав з третіми країнами.

Сторони заявили про намір продовжити обговорення цих тем та спільну роботу на наступному саміті ЄС-Україна, який відбудеться 8 липня у Києві.