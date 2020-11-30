Вибори мера Чернівців виграв бізнесмен Клічук

За Клічука проголосували 59, 54% виборців

У другому турі виборів мера Чернівців переміг підприємець Роман Клічук. Його висунула партія «Єдина Альтернатива».

Такі результати оголосила міська виборча комісія 30 листопада.

За Клічука проголосували 59, 54% виборців.

За його опонента, Віталія Михайлішина, віддали голоси 37, 5% виборців.

Між іншим, у Чернівцях обирати мера прийшло менше чверті виборців. Середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%.

Роман Клічук понад 20 років займається підприємництвом. Був депутатом обласної ради від фракції «Батьківщина». Балотувався до парламенту за списком «Самопомочі», втім не пройшов. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

Є власником компанії «Рома», яка займається оптовою торгівлею алкогольними напоями, продуктами харчування та тютюновими виробами. Володіє фірмою «Гойра груп», яка об’єднує декілька ресторанів міста.

У 2015 році на виборах до міської ради від партії «Народний контроль» балотувалася начальниця юрвідділу фірми «Рома» Оксана Кінащук. Тоді громадянська мережа «Опора» повідомляла, що компанія, директором якої є Клічук, фінансувала встановлення дитячого майданчика на окрузі кандидатки. Цього ж року кандидат в депутати від «Народного контролю» Андрій Олійник сказав, що партію фінансово підтримують підприємці, зокрема Клічук.

У квітні 2016 року Клічук став членом виконавчого комітету. На цю посаду його делегував «Клуб підприємців Буковини» за пропозицією міського голови Олексія Каспрука. Згідно з протоколом сесії, спочатку за кандидатуру Клічука проголосували 18 депутатів, цього було недостатньо. Повернутись до його кандидатури запропонував нинішній секретар міськради Василь Продан, тоді кількість голосів «за» зросла до 30.

У березні 2018 року він добровільно вийшов з його складу. В інтерв'ю виданню АСС обгрунтував це тим, що «голосування на виконкомі були грою на камеру», а інші його члени не дотримувались попередніх домовленостей, наприклад, щодо передачі комунальних приміщень в приватне користування.