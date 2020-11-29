Фінальні дані. «Опора» назвала явку на виборах мера Чернівців

Обирати мера Чернівців прийшло менше чверті виборців

У другому турі виборів мера Чернівців, що пройшов 29 листопада, явка станом на 20 годину склала 23%.

Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

«Явка виборців у Чернівцях, де сьогодні обирали міського голову у «другому турі», станом на 20:00 склала 23% (похибка – 2,17%). Явка по Україні 25 жовтня на цю годину склала 35,94% (похибка – 1,14%)», – зазначається у повідомленні.

Зазначимо, у другому турі виборів мера Чернівців, за даними екзит-полів, перемагає кандидат від партії Єдина Альтернатива Роман Клічук. Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина (партія команда Михайлішина) на 22%.

Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції Батьківщина, пізніше став сотим номером у списку Самопомочі на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

У 2020 він був висунутий кандидатом у мери від партії Єдина альтернатива (перереєстрована цьогоріч партія Союз міста і села) і набрав у першому турі 27,29% голосів.

Нагадаємо, у Чернівцях 29 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови.