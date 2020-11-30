ЦВК: у Чернівцях обирати мера прийшло менше чверті виборців

Явка у Чернівцях станом на 20 годину склала лише 22,65%

Результати голосування у Чернівцях повинні встановити до 4 грудня включно

Явка під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 20:00 сягнула лише 22,65%.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%. Для порівняння, 25 жовтня у Чернівцях проголосувало 29,50%», – повідомили у ЦВК.

У Центрвиборчкомі нагадали, що результати голосування ТВК повинні встановити до 4 грудня включно.

Як раніше повідомила Громадянська мережа «Опора», явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 становила 23% (похибка – 1,73%).

Зазначимо, у другому турі виборів мера Чернівців, за даними екзит-полів, перемагає кандидат від партії Єдина Альтернатива Роман Клічук. Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина (партія команда Михайлішина) на 22%.

Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції Батьківщина, пізніше став сотим номером у списку Самопомочі на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

У 2020 він був висунутий кандидатом у мери від партії Єдина альтернатива (перереєстрована цьогоріч партія Союз міста і села) і набрав у першому турі 27,29% голосів.

Нагадаємо, у Чернівцях 29 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови.