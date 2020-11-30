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    ЦВК: у Чернівцях обирати мера прийшло менше чверті виборців

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    <p>Явка у Чернівцях станом на 20 годину склала лише 22,65%</p> - ЦВК: у Чернівцях обирати мера прийшло менше чверті виборців

    Явка у Чернівцях станом на 20 годину склала лише 22,65%

    Результати голосування у Чернівцях повинні встановити до 4 грудня включно

    Явка під час другого туру виборів мера Чернівців станом на 20:00 сягнула лише 22,65%.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «За інформацією від ТВК, середня явка на виборах міського голови у Чернівцях склала 22,65%. Для порівняння, 25 жовтня у Чернівцях проголосувало 29,50%», – повідомили у ЦВК.

    У Центрвиборчкомі нагадали, що результати голосування ТВК повинні встановити до 4 грудня включно.

    Як раніше повідомила Громадянська мережа «Опора», явка виборців у Чернівцях станом на 20:00 становила 23% (похибка – 1,73%).

    Зазначимо, у другому турі виборів мера Чернівців, за даними екзит-полів, перемагає кандидат від партії Єдина Альтернатива Роман Клічук. Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина (партія команда Михайлішина) на 22%.

    Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції Батьківщина, пізніше став сотим номером у списку Самопомочі на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

    У 2020 він був висунутий кандидатом у мери від партії Єдина альтернатива (перереєстрована цьогоріч партія Союз міста і села) і набрав у першому турі 27,29% голосів.

    Нагадаємо, у Чернівцях 29 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

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      Теги: ЦВК вибори місцева влада політика мер Чернівці
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