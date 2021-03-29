Вибори у Буковелі. Штаб Шевченка заявляє, що їхній кандидат переміг

У штабі представника партії «За майбутнє» заявили, що розрив між Шевченком і Вірастюком складає менше 200 голосів

Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає Василя Вірастюка. Про це заявляє штаб Олександра Шевченка з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів.

Отже, у штабі стверджують, що за 100% протоколів виборчих дільниць з мокрими печатками результати першої трійки учасників перегонів виглядають так:

Розрив між Шевченком і Вірастюком складає трохи менше ніж 200 голосів.

При цьому близько 1000 голосів, за даними паралельного підрахунку, забрали у Олександра Шевченко його однофамільці-клони, яких ЦВК допустила на вибори.

Представник опонентів (Руслана Кошулинського), мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook підтвердив перемогу Шевченка та заявив про аналогічні результати паралельного підрахунку голосів штабом представника ВО Свобода Руслана Кошулинського, який в результаті зайняв третє місце в перегонах.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі 8 висунутих партій і 6 самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії «За майбутнє», екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, представник партії «Слуга народу», спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.

Кандидат від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної Ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру в 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.

Раніше ЦВК опрацювала понад 40% прикарпатських протоколів. За попередніми підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Поки триває офіційний підрахунок голосів, двоє ймовірних переможців оголосили себе переможцями виборчої кампанії: йдеться про Вірастюка та Шевченка.