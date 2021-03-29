ЦВК опрацювала понад 40% прикарпатських протоколів. Хто вирвався у лідери

ЦВК продовжує опрацьовувати протоколи виборчих комісій.

Станом на 16:45 29 березня Центральна виборча комісія опрацювала 41,88% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Вірастюка підтримало 6 516 виборців, що становить 34,05% голосів. На другому місці – представник від партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Руслан Кошулинський, його підтримка становить 28,24% голосів. Олександр Шевченко від партії «За Майбутнє» перебуває на третій позиції – набрав 27,50% голосів.

ЦВК продовжує опрацьовувати протоколи виборчих комісій.

Відомості про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №87:

Дані ЦВК

Поки триває офіційний підрахунок голосів, двоє ймовірних переможців оголосили себе переможцями виборчої кампанії: йдеться про Вірастюка та Шевченка.

Зазначимо, що Андрій Аксьонов від партії «Порядок» вже переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%. У день виборів на Донеччині зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

У день голосування 28 березня в соціальних мережах проводили агітацію на користь декількох кандидатів у народні депутати по округу № 50. Також на довиборах до Верховної ради України було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 28 березня була дуже низькою.