  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    ЦВК опрацювала понад 40% прикарпатських протоколів. Хто вирвався у лідери

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Івано-Франківській області 28 березня&nbsp;обирали&nbsp;народного депутата - ЦВК опрацювала понад 40% прикарпатських протоколів. Хто вирвався у лідери
    В Івано-Франківській області 28 березня обирали народного депутата
    Фото: 24tv.ua

    ЦВК продовжує опрацьовувати протоколи виборчих комісій.

    Станом на 16:45 29 березня Центральна виборча комісія опрацювала 41,88% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

    Вірастюка підтримало 6 516 виборців, що становить 34,05% голосів. На другому місці – представник від партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Руслан Кошулинський, його підтримка становить 28,24% голосів. Олександр Шевченко від партії «За Майбутнє» перебуває на третій позиції – набрав 27,50% голосів.

    ЦВК продовжує опрацьовувати протоколи виборчих комісій.

    Відомості про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №87:

    Дані ЦВК

    Дані ЦВК

    Поки триває офіційний підрахунок голосів, двоє ймовірних переможців оголосили себе переможцями виборчої кампанії: йдеться про Вірастюка та Шевченка.

    Зазначимо, що Андрій Аксьонов від партії «Порядок» вже переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%. У день виборів на Донеччині зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

    У день голосування 28 березня в соціальних мережах проводили агітацію на користь декількох кандидатів у народні депутати по округу № 50. Також на довиборах до Верховної ради України було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

    Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 28 березня була дуже низькою.

    Теги: ЦВК Свобода Івано-Франківщина Івано-Франківськ Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies