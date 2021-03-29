Вибори на Прикарпатті: Вірастюк і Шевченко вважають себе переможцями (відео)

На Франківщині опрацьовано майже 40% протоколів, на довиборах лідирує Вірастюк

Триває підрахунок голосів проміжних виборів народних депутатів України

28 березня відбулися проміжні вибори до Верховної Ради України. Поки триває офіційний підрахунок голосів, двоє ймовірних переможців оголосили себе переможцями виборчої кампанії. Йдеться про Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

«Дякую, земляки, за підтримку. Паралельний підрахунок голосів зі 117 дільниць завершився – ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно. Тому зараз головне завдання – захистити наш результат», – йдеться у відеозверненні кандидата від «Слуги народу» Вірастюка. Відео було оприлюднене близько першої години ночі 29 березня.



Олександр Шевченко від партії «За Майбутнє» переконує, що виграє за паралельним підрахунком протоколів «з мокрими печатками».

«Бачимо, що розрив складає 192 голоси. Але були ще два Шевченка, які забрали в мене ще понад тисячу голосів. Тому ми з величезною перевагою виграли в наших опонентів. Сподіваюся, владі вистачить мужності визнати, що на Прикарпатті виграв кандидат Шевченко, тобто я», – сказав Шевченко. Відео також було оприлюднене близько першої години ночі 29 березня.

Станом на 12:45 29 березня оброблено 37,60% бюлетенів. За підсумками опрацювання дільничних протоколів в трійці лідерів Василь Вірастюк (34,45%, або 6 035 голосів), Руслан Кошулинський від партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (27,61 %, або 4 837 голосів) та Олександр Шевченко (27,60 %, або 4 835 голосів).

Відомості про підрахунок голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі №87:

Дані ЦВК

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Згідно оприлюднених даних екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

У день голосування 28 березня в соціальних мережах проводили агітацію на користь декількох кандидатів у народні депутати по округу № 50, що в Покровському районі Донеччини.