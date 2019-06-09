Вибори у Казахстані: поліція затримала вже близько 500 учасників протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акцій скандували «Бойкот!» і «Свобода!»

Близько 500 демонстрантів затримані в Казахстані, де проходять демонстрації проти завідомо відомих результатів виборів президента країни.

Про це повідомляє DW.

«На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько 500 осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв», - пише видання.

Перед цим була інформація про затримання правоохоронцями 100 осіб.

Як повідомлялося, у двох містах в неузгоджених мітингах проти заздалегідь вирішених результатів голосування беруть участь кілька сотень людей. Учасники акцій скандували «Бойкот!» і «Свобода!»

Зв'язок в Алмати і Нур-Султані працює з перебоями, в столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито.

У березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який керував країною майже 30 років, заявив про свою відставку. Виконуючим обов'язки президента став голова сенату країни Касим-Жомарт Токаєв.