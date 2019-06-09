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    Вибори у Казахстані: поліція затримала вже близько 500 учасників протесту

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    Вибори у Казахстані: поліція затримала вже близько 500 учасників протесту

    Учасники акцій скандували «Бойкот!» і «Свобода!»

    Близько 500 демонстрантів затримані в Казахстані, де проходять демонстрації проти завідомо відомих результатів виборів президента країни.

    Про це повідомляє DW.

    «На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько 500 осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв», - пише видання.

    Перед цим була інформація про затримання правоохоронцями 100 осіб.

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    Як повідомлялося, у двох містах в неузгоджених мітингах проти заздалегідь вирішених результатів голосування беруть участь кілька сотень людей. Учасники акцій скандували «Бойкот!» і «Свобода!»

    Зв'язок в Алмати і Нур-Султані працює з перебоями, в столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито.

    У березні президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який керував країною майже 30 років, заявив про свою відставку. Виконуючим обов'язки президента став голова сенату країни Касим-Жомарт Токаєв.

    На позачергових виборах глави держави балотуються сім кандидатів: Токаєв, а також депутати Данія Єспаєва і Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, представник профспілок Амангельди Таспіхов, письменник Садибек Тугел і представник агросектору Толеутай Рахімбеков. Якщо жоден з них не набере понад 50 відсотків голосів, буде призначено другий тур. У ньому братимуть участь два кандидати, що набрали найбільше голосів.

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