Вибори в Білорусі: конкуренти Лукашенка не визнають його перемогу



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ЦВК 14 серпня оголосила Лукашенка переможцем виборів

Центральна виборча комісія відхилила всі скарги на невизнання виборів

Опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів ЦВК в п'ятницю, 14 серпня, повідомляють ЗМІ.

«Те, що це офіційні дані, це не означає, що вони відображають реальну ситуацію і вибір людей. Вони досі не можуть зрозуміти, що ситуація змінилася кардинально. Наші подальші дії не залежать від оголошених офіційних підсумків», - заявила прес-секретар Світлани Тихановської Анна Красуліна.

Інший кандидат у президенти Андрій Дмитрієв повідомив, що ЦВК відхилила всі скарги на невизнання виборів, а також пропозицію відкласти прийняття рішення.

«Ми йдемо в верховний суд!» - написав Дмитрієв у Telegram-каналі.

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська запропонувала створити Координаційну раду для мирної передачі влади Олександром Лукашенком. Сама Тихановська перебуває у Литві.

«До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні та відомі білоруси, професіонали своєї справи», - йдеться у повідомленні.

Тихановська також закликала приєднуватись до ради організації, які підтримали протести. Крім того, у заяві озвучено вимоги до влади.

«Влада повинна показати готовність до діалогу з народом. Це означає, відпустити всіх затриманих. Це значить, прибрати з вулиць міст ОМОН і війська. Це означає порушити кримінальну справу проти тих, хто віддавав злочинні накази бити і стріляти в людей», — йдеться у повідомленні.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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