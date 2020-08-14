Вибори в Білорусі: конкуренти Лукашенка не визнають його перемогу
Центральна виборча комісія відхилила всі скарги на невизнання виборів
Опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів ЦВК в п'ятницю, 14 серпня, повідомляють ЗМІ.
«Те, що це офіційні дані, це не означає, що вони відображають реальну ситуацію і вибір людей. Вони досі не можуть зрозуміти, що ситуація змінилася кардинально. Наші подальші дії не залежать від оголошених офіційних підсумків», - заявила прес-секретар Світлани Тихановської Анна Красуліна.
Інший кандидат у президенти Андрій Дмитрієв повідомив, що ЦВК відхилила всі скарги на невизнання виборів, а також пропозицію відкласти прийняття рішення.
«Ми йдемо в верховний суд!» - написав Дмитрієв у Telegram-каналі.
Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська запропонувала створити Координаційну раду для мирної передачі влади Олександром Лукашенком. Сама Тихановська перебуває у Литві.
«До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні та відомі білоруси, професіонали своєї справи», - йдеться у повідомленні.
Тихановська також закликала приєднуватись до ради організації, які підтримали протести. Крім того, у заяві озвучено вимоги до влади.
«Влада повинна показати готовність до діалогу з народом. Це означає, відпустити всіх затриманих. Це значить, прибрати з вулиць міст ОМОН і війська. Це означає порушити кримінальну справу проти тих, хто віддавав злочинні накази бити і стріляти в людей», — йдеться у повідомленні.
Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.
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