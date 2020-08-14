ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента



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За Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Тихановську, голоси віддали 10,1% білорусів.

Згідно з оприлюдненими результатами, на президентських виборах з великим відривом переміг Олександр Лукашенко

Центральна виборча комісія Білорусі сьогодні, 14 серпня, оголосила остаточні підсумки президентських виборів в країні. Про це в п'ятницю, 14 серпня, повідомляє Тut.by.

Згідно з оприлюдненими результатами, на президентських виборах з великим відривом переміг Олександр Лукашенко.

За нього проголосували 80,1% виборців, за Тихановську, голоси віддали 10,1% білорусів.

За даними ЦВК на 14 серпня, усього на виборах проголосували 5 818 956 осіб, під час дострокового голосування - 2 806 640 осіб.

За Лукашенка проголосували 80,1% (4 661 075 осіб),

за Тихановську - 10,1% (588 622 особи),

за Дмитрієва - 1,2% (70 671 особа),

за Канопацьку - 1,67% (97 489 осіб),

за Череченя - 1,14% (66 613 осіб),

проти всіх - 4,59% (267 360 осіб).

Дмитрієв, Черечень, Канопацька і Тихановська подали в ЦВК скарги про невизнання виборів. Скарги Дмитрієва, Канопацької і Тихановської відхилені.

Як з'ясувалося на засіданні ЦВК, скарга від Сергія Черечня в ЦВК не надійшла. Кандидат сам в ЦВК її не носив, пояснивши це тим, що «випадки, коли кандидат в президенти їде в ЦВК і не виходить звідти, нам уже відомі». Тому подавати скаргу поїхали довірені особи Черечня. Їх не пустили в ЦВК, вони 30 хвилин намагалися прорватися в будівлю, у кінцевому підсумку їм сказали відправити скаргу поштою.

Раніше в штабі Тихановської заявили, що не визнають офіційних результатів. За їхніми даними, у всіх регіонах країни виборці віддали за Тихановську від 70 до 90% голосів.

Нагадаємо, вітебського чиновника записали на аудіо при фальсифікації виборів. Він намагався змусити членів комісії переписати протокол.

До слова, у Білорусі 14 серпня співробітники Мінського метрополітену вийшли на акцію протесту проти результатів виборів президента і дій силовиків.

Як повідомлялося 13 серпня, сотні працівників Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) вийшли на страйк проти результатів виборів президента.

Білоруський металургійний завод оголосив страйк через результати виборів.

Також 11 серпня робітники Мінського електротехнічного заводу імені В.І. Козлова (МЕТЗ) вийшли на страйк проти фальсифікацій на президентських виборах.

11 серпня оголосив страйк через президентські вибори в Білорусі і Мінський тракторний завод.