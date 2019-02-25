Вибори в Молдові: у парламент проходять чотири партії



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На ранок понеділка 25 лютого вже оброблено 97,15% бюлетенів на парламентських виборах у Молдові

Явка виборців на виборах склала 49,21%

Партія соціалістів, якою керує президент Молдови Ігор Додон, лідирує за підсумками обробки 97,15% бюлетенів на парламентських виборах.

За інформацією на сайті ЦВК, партія Додона набирає 31,43% голосів.

На другому місці йде опозиційний блок «Acum», сформований Платформою "Гідність і Правда" і Партією дії і солідарності (26%), на третьому — Демократична партія Молдови (24,08%). Четверте місце займає партія «Шор» бізнесмена Ілана Шора (8,49%).

Інші 11 партій не долають 6-відсотковий виборчий бар'єр.

Відзначається, що явка виборців на виборах склала 49,21%.

Вибори в Молдові вперше проходили за змішаною виборчою системою: 50 депутатів будуть обрані за партійними списками, а 51 — за округами.

До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.

Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах.