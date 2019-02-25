На парламентських виборах у Молдові лідирують соціалісти і демократи



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Остаточні дані будуть представлені в понеділок вранці

За попередніми даними, явка на виборах склала близько 50%

У майбутній парламент Республіки Молдова проходять Партія соціалістів, Демократична партія, виборчий блок ACUM («Зараз») і партія «Шора».

Такі підсумки голосування після обробки 22% бюлетенів, повідомляє «Укрінформ».

Згідно з оприлюдненим Центрвиборчкомом даними, за Партію соціалістів проголосували 30,4% виборців, за Демократичну партію – 29%, за виборчий блок Acum (до його складу входять партії «Дія та солідарність» і «Платформа «Гідність і правда») – 20%, а за партію «Шора» (в честь імені мера молдавського міста Оргеєв Ілана Шора) – 11% голосів виборців.

Інші конкуренти на виборах поки не долають шестивідсотковий поріг для проходження до парламенту.

За попередніми даними, явка на виборах склала близько 50%, а остаточні дані будуть представлені в понеділок вранці, після закриття останньої виборчої дільниці у США (7.00 за кишинівським/київським часом).

До слова, спікер парламенту Молдови Андріан Канду вважає, що Росія відкрито втручається в парламентські вибори.

Нагадаємо, у неділю, 24 лютого, в Молдові проходили чергові парламентські вибори й консультативний референдум щодо скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Особливістю цьогорічних парламентських виборів у Молдові є те, що вони вперше проходили за новою змішаною системою: 50 депутатів (з 101) будуть обрані за партійними списками, а решта 51 - в одномандатних округах.