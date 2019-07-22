Вибори в Раду: невідомі особи «замінували» всі партійні офіси



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На електронні листи партій прийшло повідомлення про замінування їхніх офісів

На робочі електронні пошти політичних сил, зокрема, «Батьківщини», «Голосу», «Слуги народу», партії Олега Ляшка, «Опозиційної платформи», «Європейської Солідарності» надійшли електронні листи про замінування їхніх офісів.

Про це «Главкому» стало відомо від співробітника одного з партійних офісів, який бачив, на які адреси було відправлено копії листів.

Наразі відсутня інформація, чи зверталися представники цих партій до правоохоронних органів.

«Здание заминировано, в нем находится взрывчатка», - йшлося в листі (подаємо мовою оригіналу, - ред.).

Лист надійшов о 23.30.

За даними ЦВК, в Україні явка на виборах в Раду перевищила 50%.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.