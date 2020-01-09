Вибори в шести об’єднаних громадах: новий удар по «Слузі народу»



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З'їзд делегатів партії «Слуга народу» фото: «Главком»

29 грудня у Дніпропетровській, Львівській, Сумській і Чернівецькій областях відбулися місцеві вибори у нових ОТГ

З’явилися результати підрахунку голосів на перших виборах депутатів сільських, селищного, міських рад у шести об’єднаних територіальних громад, що відбулися 29 грудня.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані ЦВК.

Маленьку сенсацію на виборах до Путивльської міської ОТГ Сумської області зробила партія «Укроп» - виборола 16 із 26 депутатських мандатів. По три мандати отримали висуванці партій «Слуга народу» і «Опозиційна платформа – За життя»; по два мандати – у партії промисловців і підприємців України та ВО «Батьківщина».

Дані з сайту ЦВК

Найбільше політичних сил за підсумками виборів буде представлено у Підгородненській міській ОТГ Дніпропетровської області. По чотири мандати вибороли кандидати від партій ВО «Батьківщина», «Наш край», «Громадянська позиція» і «Слуга народу».

По три місця в ОТГ одержали Радикальна партія Олега Ляшка і Опозиційний блок, по два - «Європейська солідарність» і «Опозиційна платформа – За життя».

У Червоненській сільській ОТГ Дніпропетровської області 14 мандатів розділили між собою самовисуванці і партія «Слуга народу» - 10 і 4, відповідно.

Також перемога самовисуванців над кандидатами від політичних партій зафіксована на виборах до Черкаської селищної ОТГ Дніпропетровської області: 15 мандатів одержали самовисуванці, 6 - партія «Слуга народу», 3 - ВО «Батьківщина», 2 - «Опозиційна платформа – За життя».

Схожа ситуація і на виборах до Кадубовецької сільської ОТГ Чернівецької області – 12 місць в активі самовисуванців, по п’ять – у «Слуги народу» і ВО «Батьківщина».

До Нежухівської сільської ОТГ Львівської області пройшли 9 самовисуванців, 7 кандидатів від ВО «Батьківщина», по двоє – від «Голосу» і «Слуги народу» і один кандидат від партії «Воля».

Що стосується виборів сільських, селищного і міських голів, то у 6 ОТГ п’ять керівних посад очолили самовисуванці. Лише головою Черкаської селищної громади обрано висуванця від «Слуги народу».

Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року партія «Слуга народу» отримала 43,16% підтримки. На останніх виборах ОТГ 22 грудня представники «слуг» перемогли в 23 випадках з обрання голів громад, в той час як самовисуванці – в 44. Причому в деяких випадках самовисуванці «робили» висуванців президентської сили з розгромним рахунком.

Показово, що в єдиній міськраді, де вибори проходили за партійними списками, – Зіньківській Полтавської області – «Слуга народу» з результатом близько 10% зайняла п’яте місце, пропустивши вперед непарламентські проекти на кшталт Соціал-демократичної партії колишнього скандального нардепа Сергія Капліна.