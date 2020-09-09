Вибори в Україні: поліція вже зафіксувала 64 порушення



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Глава Нацполіції Ігор Клименко провів нараду щодо ситуації з порушеннями під час виборчої кампанії

5 вересня в Україні офіційно розпочався виборчий процес з проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня

Із 5 вересня поліція зафіксувала 64 повідомлення щодо порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє Нацполіція в середу, 9 вересня.

«Уже зафіксовано 64 повідомлення (про порушення, - ред.), пов'язані з виборами. Розпочато чотири кримінальні провадження, складено один адмінпротокол. Поліція буде уважно стежити, щоб суб'єкти виборчого процесу чітко дотримувалися порядку проведення агітації. Як показала практика попередніх виборів, саме незаконна агітація становить майже три чверті всіх зафіксованих адміністративних порушень», - сказав глава Нацполіції Ігор Клименко.

При цьому поліцейські ще до офіційного старту виборчого процесу внесли в ЄРДР відомості щодо шести кримінальних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні офіційно розпочався виборчий процес з проведення місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков зробив попередження учасникам виборів.

Також зазначимо, що сьогодні - останній день зміни виборчої адреси. Змінити виборчу адресу можна двома способами: онлайн і у відділі Державного реєстру виборців.