До уваги виборців! Сьогодні - останній день зміни виборчої адреси



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Повторно змінити виборчу адресу можна буде лише через рік

Змінити виборчу адресу можна двома способами: онлайн і у відділі Державного реєстру виборців

9 вересня

- останній день зміни громадянами виборчої адреси. Українці вперше отримали можливість змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів та мерів.

«Главком» вже розповідав, як це зробити та чи можна змінити виборчу адресу онлайн.

Отже, змінити виборчу адресу можна з 1 липня і до 10 вересня – не пізніше, ніж на п’ятий день від початку виборчого процесу. А він в Україні стартував 5 вересня.

Для того, щоб змінити виборчу адресу, більше не треба надавати підтверджуючі документи фактичного місця проживання, а лише вказати у заяві адресу проживання і ту, яку бажаєте визначити своєю новою виборчою адресою.

Змінити виборчу адресу можна двома способами: онлайн і у відділі Державного реєстру виборців.

Аби подати заяву онлайн, вам потрібно зайти в Особистий кабінет виборця на сайті Державного реєстру виборців. При цьому треба мати електронний цифровий підпис або інший спосіб електронної ідентифікації - Mobile ID, Bank ID.

Заходимо у Особистий кабінет

Далі переходимо у розділ «Заяви, запити»

Обираємо пункт «Звернення щодо зміни виборчої адреси»

Заповнюємо заяву

Підписуємо її електронним підписом

На електронну скриньку, яку вказує людина, коли верифікувалася у особистому кабінеті, прийде підтвердження про реєстрацію. Про результати розгляду заяви також мають сповістити через електронну пошту. Але можна й особисто відслідкувати статус заяви у особистому кабінеті у розділі «Заяви, запити».

Щоб подати заяву про зміну виборчої адреси, треба завітати до місцевого відділу ведення Державного реєстру виборців. Там заяву можна заповнити особисто або через уповноважену людину. Бланк можна отримати на місці або ж завантажити, роздрукувати і заповнити самостійно.

З собою має бути паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, якщо громадянство набуте нещодавно. Якщо заяву за вас прийшла заповнювати інша людина, вона має бути зі своїм паспортом і довіреністю, яка має бути посвідчена у відповідності до вимог законодавства.

Заяву у відділі Державного реєстру виборців розглядатимуть протягом 15 днів. Повідомлення про зміну можна отримати у відділі Держреєстру або на електронну пошту, але про це варто вказати у заяві, якщо заява про зміну подається у паперовому вигляді.

Нова виборча адреса стане постійною і на наступних виборах чи референдумах не потрібно буде проходити процедуру її зміни знову. Повторно змінити виборчу адресу можна буде лише через рік.