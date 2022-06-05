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    Новини

    Вибухи у Харкові: окупанти знову обстрілюють місто

    Ворог знову почав обстріл житлових районів Харкова - Вибухи у Харкові: окупанти знову обстрілюють місто
    Ворог знову почав обстріл житлових районів Харкова
    фото з відкритих джерел

    Мешканці міста мають лишатися в укриттях до завершення тривоги

    Увечері 5 травня російські окупанти знову почали обстріл житлових районів Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

    «Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру. Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!» – закликав він.

    Харківщина зазнає ворожих атак щоденно, зокрема ворог застосовує заборонені фосфорні боєприпаси. 3 червня в обласному центрі після обстрілу загорівся склад із деревиною.

    Раніше повідомлялося, що минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 – у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна боєприпаси місто окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Вибухи у Харкові: окупанти знову обстрілюють місто