Вибухи у Харкові: окупанти знову обстрілюють місто

Мешканці міста мають лишатися в укриттях до завершення тривоги

Увечері 5 травня російські окупанти знову почали обстріл житлових районів Харкова. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«Увага, жителі Харкова та району! Російські окупанти знову обстрілюють житлові райони обласного центру. Перебувайте в укриттях! Не ігноруйте сигналів тривоги!» – закликав він.

Харківщина зазнає ворожих атак щоденно, зокрема ворог застосовує заборонені фосфорні боєприпаси. 3 червня в обласному центрі після обстрілу загорівся склад із деревиною.

Раніше повідомлялося, що минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 – у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста.