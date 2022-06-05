Президент відвідав передові позиції військових на Запоріжжі

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

«Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!» – сказав Президент.

Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Зеленський відвідав передову на Донеччині.