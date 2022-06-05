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    Події в Україні

    Президент відвідав передові позиції військових на Запоріжжі

    Зеленський відвідав передові позиції захисників у Запорізькій області - Президент відвідав передові позиції військових на Запоріжжі
    Зеленський відвідав передові позиції захисників у Запорізькій області
    фото з відкритих джерел

    Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки

    Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони.

    Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

    «Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!» – сказав Президент.

    Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

    Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.

    Незадовго до повномасштабного вторгнення Зеленський відвідав передову на Донеччині.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент відвідав передові позиції військових на Запоріжжі