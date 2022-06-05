Президент відвідав передові позиції військових на Запоріжжі
Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки
Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони.
Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.
«Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!» – сказав Президент.
Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.
Як відомо, 29 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Харків та передові позиції українських військовиків в області.
Незадовго до повномасштабного вторгнення Зеленський відвідав передову на Донеччині.