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    Зеленський звернувся до гостей Литовської національної кінопремії (відео)

    Президент звернувся до гостей Литовської національної кінопремії - Зеленський звернувся до гостей Литовської національної кінопремії (відео)
    Президент звернувся до гостей Литовської національної кінопремії
    фото з відкритих джерел

    Президент вшанував пам’ять литовського кінорежисера, вбитого російськими окупантами у Маріуполі

    Президент Володимир Зеленський звернувся до гостей та учасників Литовської національної кінопремії Sidabrinė gervė у Вільнюсі. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Зеленського.

    Зеленський вшанував пам’ять литовського кінорежисера, вбитого російськими окупантами під час роботи над документальною стрічкою про Маріуполь.

    «Важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці памʼятатимуть литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою», – сказав президент.

    Нагадаємо, литовський режисер і журналіст Мантас Кведаравічюс загинув у Маріуполі після того, як потрапив у полон до рашистів.

    За словами Денісової, тіло режисера окупанти викинули на вулицю. Його дружина, ризикуючи життям, вивезла тіло з блокованого міста та привезла до Литви.

    Зауважимо, у 2016 році Кведаравічюс зняв стрічку Mariupolis. Її називають «людською історією на тлі історичних потрясінь».

    Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 14 лютого 2016 року. Він розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

    Фільм «Маріуполіс 2» вбитого у блокадному місті режисера Мантаса Кведаравічюса отримав спеціальну нагороду у Каннах.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти кіно війна мистецтво Володимир Зеленський Україна президент журналіст фільм окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до гостей Литовської національної кінопремії (відео)